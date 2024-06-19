笙泉加速拓展海外版圖
微控制器（MCU）廠笙泉（3122）昨（18）日召開法說會，董事長溫國良表示，今年營運應可回到成長軌道。
法人預期，笙泉今年業績增幅上看雙位數百分比。
笙泉前五月合併營收為1.41億元，年增7.1％。公司評估，本季業績應可優於首季，全年營運有機會逐季增長。
針對今年營運增長動能，笙泉指出，該公司前五月中國區業績微幅成長，非中國區業績則成長16.1％，會持續耕耘海外市場，創造更多動能。笙泉目前正持續布局日本、韓國、越南、印度、土耳其與巴西等區域市場。
笙泉並寄望無刷直流電機智能調機應用，在未來可成為另一動能來源。
該公司已開發出磁場導向控制（FOC）智慧型調機系統，也實測低、中、高壓及低速到高速的各種馬達應用，未來可應用範圍廣泛，預計第3季開始導入客戶設計。
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