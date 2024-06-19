TPK拚轉型 保守看營運

觸控模組廠宸鴻TPK-KY（3673）昨（18）日召開股東常會，董事長江朝瑞表示，雖然AI PC有機會帶動觸控需求，但目前看來相關效應仍不明顯，估計今年下半年業績只會比上半年「好一些些」，全年保守看待，期望明年非觸控產品比重能擴大，推升營運回溫。

江朝瑞坦言，目前AI應用依舊相當火熱，但對觸控產業助益有限，TPK轉型之路還需要一些時間才能發酵，因此今年不會出現跳躍性成長。

他說，現在觀察，明年車用方面業務估計會有斬獲，目標今年非觸控營收比重落在6%至10%，明年持續擴大，藉此完成轉型。

TPK去年每股純益0.51元，較前年每股純益1.34元衰退。

展望未來，江朝瑞指出，TPK今年將在泰國建立新廠，估計明年就能加入量產行列，主要鎖定生產車用光達（LiDAR）以及觸控相關產品，藉此滿足客戶對非中國大陸產能的需求。

據悉，TPK去年已開始和光達大廠Luminar合作發展激光雷達，但是由於單價高，尚未大量採用，但今年已有一個案子開始出貨，內部估計2025年開始會有更多案子量產，有助於挹注本業成長。

TPK曾是台股高價股代表之一，2011年5月一度衝上982元天價，劍指千元，惟之後受產業激烈競爭影響，股價一路修正，昨天收盤漲2.05元、收39.4元，股價僅剩歷史高點約4%。

近期台股加權指數頻創新高，許多電子股股價隨之上漲，TPK股價仍在低檔徘徊，有小股東昨天出席股東常會對此發表意見，江朝瑞表示，自己也是股東，也希望公司股價能愈來愈好，但體質調整需要時間，「我可以摸著良心說，公司上下每天都很努力工作。」

至於AI PC市場趨勢方面，江朝瑞認為，若要在筆電加入觸控功能，終端售價會是一大考驗，因此雖然AI PC聲勢不錯，但實質上對觸控市場的幫助仍有待觀察，而新的應用出現，總是會帶來新的希望，公司會持續密切觀察AI PC的走向。