映泰力拚本業Q4轉盈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

板卡廠映泰（2399）昨（18）日舉行股東常會，看好AI市場爆發，映泰跟著轉型，全面布局邊緣AI產品線，目標今年營收占比達10%到15%，未來五年占比逾五成。法人預估，隨著轉型效益浮現，映泰第4季有望力拚本業轉盈。

映泰董事長王明義指出，映泰AI布局真正發酵時間點在明年，將以布局多年的工業電腦（IPC）切入邊緣AI，產品已經準備好了，搭載各家平台方案，包括NXP以及HAILO等，後續還會有其他晶片平台加入，要成為邊緣AI解決方案提供者。

映泰副總林坤德指出，AI產業分三大類，包括AI伺服器、邊緣AI，以及消費市場的AI PC，以映泰的規模及利基來看，AI伺服器暫時不會切入，將專攻邊緣AI，並以智慧零售、智慧工廠、智慧醫療為主。目前以智慧零售進展較快，例如POS系統可以導入更多AI應用，醫療也會朝X光分析、KIOSK等接觸。

展望下半年，映泰認為，目前以主機板為營收主力，預期下半年有機會好轉，並以中南美市場需求較佳。林坤德透露，今年專攻中南美洲市場，需求都不錯，尤其積極布局的墨西哥、巴西都有不錯表現，預期是下半年推升業績主要動能。

針對映泰總經理王明正今年初當選精英董事，王明正表示，與精英過去是很好的合作夥伴，如今再回到緊密連結，未來在IPC產品、全球製造、甚至股權等相關合作都不設限。

AI 布局 營收

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