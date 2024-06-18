台積電已買自家股票888張 均價943.76元

台積電（2330）日前6月5日召開董事會，會中拍板四議案，其中核准自台灣證券集中交易市場明日起買回公司普通股3,249張，抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，並非一般企業實施庫藏股或回購股票，台積電今日並公告至今日為止累計已買888張，買回價格(元)：943.76，並已斥資逾8億元。

台積電今日公告，公司董事會於113/06/05通過買回公司股份，截至113/06/18買回股份之累積總金額(元)：8億2278萬8,761元。本次買回股份數量296張，本次買回股份總金額(元)：279,351,780，本次平均每股買回價格(元)：943.76，於買回期間內累積已持有自己公司股份數量888張。

台積電日前說明，董事會決議抵銷發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，核准自台灣證券集中交易市場買回公司普通股3,249張。維護股東權益。買回之股份將辦理銷除。按照相關目標台積電尚有2,361張尚待買回註銷。

台積電日前已公布買回區間價598至1,281元，股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回期間為113/06/06~113/08/05。

台積電先前也已因抵銷限制股影響買回自家股票，申報前三年內買回公司股份之情形：買回期間：111/02/16 ~ 111/02/25，實際買回：1,387張，並註銷。