虹堡全年業績有望升溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

虹堡（5258）昨（18）日舉行股東會，董事長辛華熙指出，多家一線客戶的耕耘下半年陸續浮現成果，預計今年全年業績將優於去年，再創新高紀錄，加上虹堡廣設海外分子公司、拓展市場，相關效益有望明年發酵，將帶動整體營運持續攀升。

虹堡2023年營收80.5億元，稅後純益8.99億元，營收、獲利續創新高，每股純益8.65元， 股東會通過派發現金股利1.2元及股票股利0.5元、合計1.7元。展望後市，辛華熙指出，受到整體景氣影響，工業電腦產業第1季營運相對偏淡，但已有逐步復甦跡象，全年出貨量有機會超越去年。

辛華熙強調，無人自助產品已獲知名客戶採用，加上全球通路銷售與布局能力強化，搭配邊緣AI應用，預計後續會有新的銷售契機，帶動整體營運的成長。

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