富強鑫訂單看到四個月
塑膠射出成型機龍頭富強鑫昨（18）日舉行股東會，該公司指出，受惠於智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，目前訂單能見度約三到四個月水準。
富強鑫股東會首先確認去年財報，全年稅後純益為0.21億元，每股純益0.13元。同時通過每股0.15元的現金股利配發案，超額配發，股息配發率達115.38%。
該公司執行長王俊賢指出，累計今年前五月營收主力分三大類，汽配業占60%、運動器材和民用品業占21%、3C及家電業占17%，其中，運動器材和民用品業及3C產業客戶的營收比重，均較去年同期增加1個百分點。受惠智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，目前訂單能見度約三至四個月，雖整體各產業景氣仍欠明朗，但已感受到運動產業、3C、交通等產業對於資本支出的投入已逐步增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言