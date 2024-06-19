富強鑫訂單看到四個月

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出成型機龍頭富強鑫昨（18）日舉行股東會，該公司指出，受惠於智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，目前訂單能見度約三到四個月水準。

富強鑫股東會首先確認去年財報，全年稅後純益為0.21億元，每股純益0.13元。同時通過每股0.15元的現金股利配發案，超額配發，股息配發率達115.38%。

該公司執行長王俊賢指出，累計今年前五月營收主力分三大類，汽配業占60%、運動器材和民用品業占21%、3C及家電業占17%，其中，運動器材和民用品業及3C產業客戶的營收比重，均較去年同期增加1個百分點。受惠智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等技術進程，目前訂單能見度約三至四個月，雖整體各產業景氣仍欠明朗，但已感受到運動產業、3C、交通等產業對於資本支出的投入已逐步增加。

新能源車 股東會 運動

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