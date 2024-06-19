中鋼新盤價 估開平高盤

中鋼明（20）日將開出7月以及第3季盤價，受制國際鋼市震盪，月盤「維穩」的主旋律不變；季盤方面，由於當前中厚鋼板以及汽車用鋼產銷走在正軌，價格有機會上漲，綜合中鋼明天新價，「平高盤」態勢已經確立。

上市鋼廠主管說，鋼市混沌愈要謹慎，部分中下游用戶期待中鋼7月盤價下跌，以求降低進料成本，但是只要中鋼跌價，內銷市場信心隨即潰散，後果晴雨難測，不得不防。

亞洲鋼市近況，前波越南和發、河靜高爐開出跌盤，熱軋每公噸下修10美元至15美元；大陸龍頭寶武鋼以及鞍本鋼等一級廠則平盤，加上歐美、中東等鋼價走跌，原本認為中鋼7月月盤有機會續漲的觀點被澆冷水，只剩平盤甚至跌價的選項。

上市鋼廠主管表示，亞洲鋼廠盤價偏弱，主因在於需求不強外，中國大陸鋼鐵產能過剩，大量鋼材低價出口外銷，全球鋼市飽受壓力。另台灣主要出口地區及競爭對手都採價格戰，相關用戶認為中鋼行情高於其它競爭對手每公噸30美元至50美元，以致近期陸續召開的各項盤前產銷聯誼會中，要求中鋼價格對標國際行情的呼聲不斷。

儘管有業者反應要中鋼新盤以平低開出，但也有業者認為，以目前的市場氣氛來看，明著跌價不一定有單，且容易影響市場信心，在求穩的前提下，平盤對上下游應是最好的方式，再配合行之多時的對抗材專案措施，上下游或許可以一同度小月。