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揚智新品 鎖定多媒體串流

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

機上盒晶片揚智（3041）昨（18）日召開股東常會，並宣布推出全新多媒體串流系統級晶片，與多項策略合作案，藉此推動多媒體串流與AIoT業務發展。

揚智表示，最新多媒體串流系統級晶片，是專為多媒體串流市場設計，可接收衛星串流廣播內容，支援高效能4K視訊等功能，系統開發廠商可使用此晶片開發各種多媒體串流產品。

另外，揚智宣布與智慧電視授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作，未來會將ACCESS NetRange的雲端瀏覽器解決方案整合至揚智的即時操作系統多媒體串流平台，使傳統電視升級為具有視頻點播（VoD）功能的智慧多媒體串流平台。

揚智也與東南亞最大電信運營商旗下先進晶片技術中心簽訂戰略合作意向書，共同開發AIoT系統晶片。

揚智總經理陳嘉修強調，該公司將在AI時代開發具備影音互動及高階音頻與觸控應用的系統級晶片。高階產品可涵蓋精密計算、高性能AI系統應用，低功耗產品則將涵蓋人機介面應用。

同時，揚智也規畫跨入AI系統晶片領域，以掌握新時代邊緣AI應用需求商機。

AI 揚智 晶片

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