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玉晶光股東會／董座：今年爭取鏡頭數比往年多 力拚全年營運優於去年

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

玉晶光（3406）董事長陳天慶18日召開股東會後表示，今年下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，力拚今年營運優於去年。法人預估，玉晶光今年營收將再創新高，獲利有望連六年賺逾兩個股本入袋。

針對今年營運展望，陳天慶表示，依往年營運軌跡，今年營運全年高峰落於第3季，估計今年第3季與去年同期相當，今年第4季營運則會比去年同期好。法人估計，玉晶光去年第3季因VR出貨放量，營收衝88億元新高，今年第3季至少有望追平新高表現。

玉晶光是高純度的蘋果概念股，近年除了手機鏡頭積極擴展至非蘋市場，玉晶光近年在VR／AR／MR領域布局甚深，陸續切入Sony、Meta及Apple等供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。玉晶光總經理郭英理表示，今年VR相關應用營收占比約兩至三成。

VR 手機鏡頭 玉晶光

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