里昂看好三大科技領域 按讚六大台廠同列「首選」

時序將邁入下半年電子產業營運旺季，法人圈的目標紛紛轉向科技領域。外資里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中所看好的六大台廠，分別為廣達（2382）、高力（8996）、嘉澤（3533）、全新（2455）、大立光（3008）、鴻海（2317），紛紛給予「買進」評等，前景亮眼。

在整體科技業而言，目前看好的三大領域及六大台廠分別是：一、GB200受惠者：包括鴻海、廣達、高力；二、受惠通用伺服器平台升規：嘉澤；三、受惠安卓智慧機市場復甦：全新、大立光，相關六檔個股均列為「首選」，並建議「買進」，是目前外資圈中，首篇針對下半年科技領域，所提出的觀點報告。

整體產業上，根據里昂研究團隊科技供應鏈的調查結果，具四大更新重點，包括：智慧型手機拉貨需求正處上升趨勢、個人電腦訂單能見度低迷、通用伺服器如預期復甦及下半年AI需求將保持穩定。

里昂分析，智慧手機及伺服器在庫存周期中良好，短期內強勁的補貨動能可能將會推動未來數個季度的獲利增長。調查顯示，包括台灣無廠半導體公司對5G SoC出貨的上調，美中兩國客戶的訂單增加，以及台灣後段產業的強勁CIS訂單，皆顯示在庫存調整後，智慧型手機的訂單開始回升。

個人電腦訂單能見度低迷，雖然2024年第2季的個人電腦組裝正提前進行，ODM廠商將此歸因於早期庫存的積累，以及對2024年下半年能見度不足，多數仍維持全年單位銷量平穩或略微增長。

另外，2024年第3季輝達（NVIDIA）H系列AI產品的強勢出貨訂單展望，尤其B系列出貨量預計從2024年第3季末開始增長，伺服器恢復在步入正軌。

展望後市，Blackwell GPU需求樂觀，預計明年GB200將有上行潛力，至2025年輝達GB200機櫃出貨將有上行驚喜，里昂預估將比市場預期多出3-5萬櫃。

風險上，里昂提醒，整體科技領域的終端需求依然平淡，雖然Apple Intelligence為供應鏈創造樂觀情緒，但仍對2024年下半年潛在的更強替換趨勢仍維持中立態度。不過，台系供應鏈上，首選廣達、高力、嘉澤、全新、大立光、鴻海。

六大台系供應鏈的目標價上，廣達340元、高力630元、嘉澤2,040元、全新195元、大立光2,950元、鴻海210元。