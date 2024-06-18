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台股早盤大漲近300點、挑戰22,800點 台積電漲23元開944元

台積電再創新高 早盤最高漲逾3%衝達950元 貢獻大盤指數超過200點

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高，台積電ADR上漲2.7%，收在177.24美元，帶動台積電（2330）18日跳空開高上漲，一度衝達950元。路透
標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高，台積電ADR上漲2.7%，收在177.24美元，帶動台積電（2330）18日跳空開高上漲，一度衝達950元。路透

美股四大指數周一（17日）收漲，標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高，台積電ADR上漲2.7%，收在177.24美元，帶動台積電（2330）18日跳空開高上漲，一度衝達950元，盤中漲幅近3%，貢獻大盤指數超過200點。

標普500指數攀升41.63點，漲幅0.77%，至5,473.23點；那斯達克指數上漲168.14點，漲幅0.95%，至17,857.02點。費城半導體指數上漲1.6%至5,688.10點，再創新高。

雖然輝達（Nvidia）股價從歷史高點回落，下跌0.66%，但台積電ADR上漲2.74%，收在177.24美元，換算並折合台幣後為每股1,147.52元，較台北交易股票（2330）溢價率為24.6%。

台積電5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%，表現優於法人預期，為歷年單月第三高，創歷年同期新高；累計今年前5月營收1.05兆元，年增27%。

台積電受惠先進製程領先優勢，法人看好蘋果最快9月推出 iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的 iPhone，可望帶動果粉新一波換機潮，預估今年 iPhone 16系列新機備貨量有望達9,200~9,500萬支，年增5%，台積電為新機處理器獨家供應商，將進一步挹注營運表現。

不過，台積電在南科嘉義園區設的CoWoS先進封裝新廠，近期發現新廠用地下方疑似有歷史文物遺址，經文資法規定一廠暫時停工，但台積電決定先蓋第二座廠，建廠能量維持不墜。

iPhone 台積電

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