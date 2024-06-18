郭董退休價 鴻海股價登200元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

受惠AI伺服器訂單持續湧入與蘋果拍板iPhone加入AI應用行列，雙利多激勵下，鴻海（2317）昨（17）日股價最後一盤大單敲進，以200元整數大關收市，上漲2元，攻上鴻海創辦人郭台銘之前喊出的「郭董退休價」，為逾16年來高點，市值超過2.77兆元，僅次於台積電、為台股市值二哥。

郭台銘2016年主持鴻海股東常會時表示：「鴻海股價沒有到200元不會退休。」後來為了爭取在國民黨初選出線，參選2020總統，郭台銘2019年6月卸任鴻海董座職務，交棒給現任董事長劉揚偉。

去年9月他再因個人因素，辭去鴻海董事。如今，郭台銘當時喊出的「200元退休目標價」達陣。

鴻海昨天站上200元，不少網友在社群平台表示「恭喜郭董，可以安心退休」。以郭台銘目前持有鴻海股票17.42億股計算，昨日持股市值達到3,484億元。

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