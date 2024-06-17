入主經緯航太 緯創強攻無人機產業

緯創（3231）入主經緯航太，切入無人機產業！無人機大廠經緯航太股東常會昨（17）日完成董事改選，緯創子公司鼎創一口氣拿下四席董事，並且獲董事推派由鼎創法人代表許美侖出任董事長，許美侖原為緯創車用產品事業群總經理。

經緯航太昨天共選出七席董事、四席獨立董事。經緯航太原董事長羅正方，則轉任執行長兼總經理，專注於無人機的技術與市場開拓。

羅正方表示，緯創的AI技術，可以大幅提升無人機的性能，包括 邊緣運算、辨識、避撞辨識、影像回傳與比對、通訊、跳頻防干擾等。緯創入主後，對經緯航太的無人機發展，將產生革命性的 變化。

經緯航太去年營收1.2億元，儘管今年前五月營收達5,800萬元， 較去年同期增長47.4%，但去年全年虧損1.46億元，每股稅後虧損2.56元，股東常會通過虧損撥補案。

緯創4月初公告，因應集團策略投資布局，持股100%子公司鼎創將斥資10億元認購經緯航太私募普通股，占經緯45.18%股份，為最大股東，因此這次改選，拿下包括四席董事和一席獨立董事。