良得電營收 拚增雙位數

國際銅價來到每噸1萬美元左右，線材廠成本因而上升，良得電（2462）表示，該公司6月調漲產品售價，加上產品組合優化，毛利率將回升到第3季旺季水準，伴隨產品單價提升，加上伺服器、智慧裝置與低軌道衛星等三大產品需求不錯，全年營收可望年增二位數百分比，毛利率同步看增。

良得電透露，調漲產品售價後，6月營收有機會優於5月，第2季毛利率可望提前達到下半年旺季水準。

展望下半年，良得電指出，低軌衛星相關產品已有一家客戶量產出貨，另一家在試產階段，第3、4季有機會量產。智慧門鈴因客戶擴展歐洲等市場，下半年貢獻將優於上半年。

即便今年電動車與遊戲機需求較弱，該公司電動車有大陸客戶新車種訂單，有助彌補整體市場不足，預期電動車占全年營收約7%至8%。遊戲機因日系客戶需求持穩，今年預估占營收比重維持8%左右。

另外，整個資訊產業AI領域是未來重點，預估AI PC電源連接器需高瓦數的電流，與過往電競筆電類似，良得電在此供應鏈仍有一定優勢，未來可望搭上AI PC的熱潮。