達發砸19億 參與九暘私募

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科集團旗下達發（6526）今年3月宣布參與網通晶片廠九暘私募後，私募認購價格昨（17）日出爐，每股價格為70.12元，以九暘昨天收盤價92.9元計算，折價約25%；若與私募參考價87.64元相較，折價約20%。達發如預期認購九暘這次私募全數新股2.75萬張，總金額19.32億元。

聯發科集團原本持有九暘約二成股權，其中，達發持股0.9%，聯發科持股19.1%。隨著達發認購九暘2.75萬張私募股票，聯發科集團持有九暘股權提升至42.9%，其中，達發持股比率增至29.3%，聯發科持股比率則降至13.6%，達發取代聯發科，成為九暘最大股東。

九暘並於昨日召開股東常會，全面改選董事，達發拿下四席董事。達發原掌握九暘三席董事，如今再添一席。

九暘指出，這次私募所得資金，擬用於智慧財產權布局、產品研發、市場推廣、人才招募、產品生產銷售、購買辦公、生產、研發設備，以及充實營運資金等，預計可強化其競爭力，提升營運效能，對於股東權益將有正面助益。

聯發科 認購 達發

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