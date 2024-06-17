十銓董座賣股 引發疑慮

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

十銓（4967）近一個多月股價翻倍大漲，董座夏澹寧在6月7日與6月14日先後申報轉讓持股共1,267張，高層在股價漲多寫新天價的時機賣股，引發市場疑慮，導致十銓昨（17）日股價重挫停跌價161.5元收市，大跌17.5元，終止連日強勁走勢。

對於董座賣股，十銓強調，董事申讓持股為個人財務規劃，不影響公司營運。外資昨天則賣超十銓472張，終止連三買。夏澹寧繼6月7日採一般交易，申報轉讓十銓750張持股，14日再轉讓546張持股，合計1,267張，轉讓後，仍持有十銓股票1,388張；此外，董事戚美娟也申報轉讓250張十銓股票。

受惠DRAM價格上漲、低價庫存效益，十銓今年以來營運表現相當亮眼，前五月營收76.57億元，年增43.48%，4、5月營收合計達46.8億元，是首季業績的1.5倍，法人看好將助攻獲利持續向上。

十銓 股票

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