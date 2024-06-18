研華、臻鼎戰略合作 深耕PCB

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
工業電腦龍頭研華與PCB一哥臻鼎-KY強強聯手，昨日宣布簽署戰略合作協定。圖左為研華董事長劉克振、右為臻鼎-KY董事長沈慶芳。研華／提供
工業電腦龍頭研華與PCB一哥臻鼎-KY強強聯手，昨日宣布簽署戰略合作協定。圖左為研華董事長劉克振、右為臻鼎-KY董事長沈慶芳。研華／提供

工業電腦龍頭研華（2395）與PCB一哥臻鼎-KY強強聯手，昨（17）日宣布簽署戰略合作協定，共同推動PCB產業數位化、智慧化和綠色化發展。

雙方首波合作以研華智慧製造方案、生產安全管理系統及智慧能源管理方案，助力臻鼎工廠及園區的數智化與低碳發展，未來將圍繞生成式AI在PCB產業場景中的落地應用展開探討實踐。

研華董事長劉克振表示，研華與臻鼎的合作升級，意謂雙方全面進入戰略性合作階段，研華期許透過此次合作，藉由臻鼎在全球PCB產業的實踐經驗及夥伴關係，共同建構PCB產業生態，推動數智化進程。

臻鼎董事長沈慶芳表示，期盼利用研華領先的技術方案及豐富的落地經驗，協助臻鼎全面實現數位化、智慧化和綠色化轉型，在提質增效、生產安全、節能減碳等方面取得實際成效。更期待能夠藉由研華WISE-GenieAI，助力臻鼎落地更多AI場景方案，推動PCB產業新發展。

研華智慧製造EHS廠務環安衛方案、iEMS智慧能源管理方案已在臻鼎集團深圳、淮安與秦皇島三大廠區全面導入實施。

基於從邊緣運算到雲端的整體解決方案及領先的EHS廠務環安衛方案，研華協助串聯起消防、機電、環工、製造等十餘個孤島子系統安全信號，搭建一套24小時即時監管的安全監督平台，建立早發現早預警的閉環管理機制。

PCB 研華 臻鼎

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