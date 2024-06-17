愛爾達 搶奧運轉播商機

2024巴黎奧運、帕運進入倒數，愛爾達-創（8487）宣布攜手中華電信、公視、華視聯合轉播，橫跨OTT、IP TV、有線電視、無線電視四大平台，愛爾達將動員近百位轉播團隊，四大平台將轉播2,500小時轉播，愛爾達董事長陳怡君表示，樂觀看待巴黎奧運帶來收視率、OTT訂閱及分潤，而廣告秒數更已銷售一空，廣告收入將較東京奧運成長三成以上。

巴黎奧運將在7月27日登場，為期17天；帕運則在8月29日展開。在教育部體育署運動發展基金指導下，今年巴黎奧運將由中華電信MOD、Hami Video的新媒體平台（OTT、IP TV），無線電視的公視及有線電視系統必載的華視等四大轉播單位，聯手提供2,500小時轉播。

此外，今年奧運網路串流OTT平台播出加碼升級，中華電信Hami Video與愛爾達ELTA.Tv將推出愛爾達1、2、3台，共推出七個頻道，近1,000個小時內容，透過行動裝置也隨時可以掌握中華隊選手表現。

陳怡君表示，今年巴黎奧運轉播可望帶入內容、廣告及周邊效益，樂觀看待收視率、OTT訂閱以及版權收入可望更勝上屆的東京奧運。此外，廣告也獲得廣告主青睞，秒數已經銷售一空，今年因為常態性賽事等頻道帶來的廣告收入可望成長兩成。