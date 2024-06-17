譁裕 今年營收拚增二成

專業天線廠譁裕（3419）近年積極轉型，總經理曹付宜表示，看準未來天線市場可望重回榮景，譁裕直接耕耘品牌客戶，並搶進智慧交通、無線專網及工業物聯網等共三大解決方案，要重返成長軌道。法人預估，譁裕營收今年成長可達二成，隨著跨入解決方案，有助提升毛利率。

近年譁裕成立美國子公司，曹付宜指出，深耕網通等品牌原廠關係，直接打入原廠供應鏈，提升天線滲透率，更從單一產品線走到整體解決方案，全面性展開多元應用，看好AI趨勢，除專注網通應用，同時延伸天線次系統，並打造智慧交通等解決方案。

譁裕也切入工業物聯網方案，包含智慧倉儲及自動識別與資料蒐集解決方案，曹付宜指出，過去譁裕在智慧貨架領域僅提供標籤上的天線，現在與全球最大自動識別系統ZEBRA合作，引進掃瞄引擎及設備，打造從標籤上天線、讀取器，資料搜集等整體解決方案，已打入電子製造大廠、系統商、便利商店等，未來更將智慧倉儲解決方案搶進半導體、物流業者及智慧工廠等市場。