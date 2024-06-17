傳群創與記憶體大廠接觸插旗 AI 股價跳空大漲逾4% 面板股齊漲

群創（3481）傳出與全球重量級記憶體大廠接觸，擬將旗下台南四廠投入AI相關的半導體領域，以後段封裝應用為主，受此消息激勵，群創17日向上跳空開高，盤中大漲逾4%，站上季線，也帶動友達（2409）、彩晶（6116）一同上漲。

消息人士透露，這次與群創合作的廠商，以「在台灣有產能、需要擴大在台量能」的記憶體廠出線機率高，惟相關說法未獲得群創與任何一家國際記憶體大廠證實。

對於台南四廠動態，群創昨（16）日表示，基於彈性策略規劃原則，持續優化生產配置及提升整體營運效益，已將部分產線、產品進行調整中，以精實及強化集團布局與發展。

群創投入後市看俏的面板級扇出型封裝（FOPLP），以業界最大尺寸3.5代線面板級扇出型玻璃基板，開發具備細線寬的中高階半導體封裝技術，產出晶片面積是12吋晶圓的七倍。

群創總經理楊柱祥先前指出，面板級扇出型封裝在布線上具有低電阻、減少晶片發熱特性，最適合車用IC、高壓IC等晶片應用，已送樣海內外多家客戶驗證中，2024年可望導入量產。

據了解，群創面板級扇出型封裝業務拿下兩大歐洲整合元件大廠（IDM）訂單，一期產能已被訂光，將於今年第3季開始出貨。今年並將準備啟動第二期擴產計畫，以利後續承接更多訂單。

群創積極轉型，目前已將台南3.5代廠及四代LCD面板廠舊線級，分別轉型投入半導體相關的FOPLP及X光感測器等用途。竹南廠區原統寶的3.5代線LTPS供應 Mini LED背板及Micro LED背板，未來需要更大量時，群創也有六代LTPS廠可以轉換。

群創今以13.95元開高，一度上漲至14.35元，盤中大漲逾4%，成交量超過14萬張，為今日成交量第一名。