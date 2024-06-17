AI伺服器營收比拉升 廣達本季業績看增15%
廣達（2382）首季AI伺服器營收占比已拉升到20%至25%，隨著AI晶片缺料情況緩解，法人看好，廣達本季AI伺服器營收占比可望超過三成，帶動整體營收季增13%至15%，下半年隨著伺服器出貨大爆發，營運將再衝峰。
廣達近期業績同步起舞，5月合併營收重返千億元大關、達1,012.99億元，月增4.1%，年增31.54%。伴隨季底筆電拉貨效應發酵，加上伺服器缺料情況逐步改善，AI伺服器出貨溫和成長，法人看好本季營收季增率上看15%。
廣達董事長林百里日前表示，因應生成式AI應用，各大雲端服務供應商（CSP）都在建資料中心，訂單量非常龐大，「這兩年會忙得不得了，AI爆發期現在就已經開始」，並預告「明年還會有更好的成績、更多機會」。
為因應客戶對AI伺服器的暢旺需求，廣達旗下台灣、美國等各個廠區都持續擴產，廣達資深副總經理楊麒令透露，現階段幾乎每兩周就會重新檢視全球產能。
廣達受惠超大規模資料中心客戶積極建置基礎建設，隨缺料緩解，下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言