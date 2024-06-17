AI伺服器營收比拉升 廣達本季業績看增15%

廣達（2382）首季AI伺服器營收占比已拉升到20%至25%，隨著AI晶片缺料情況緩解，法人看好，廣達本季AI伺服器營收占比可望超過三成，帶動整體營收季增13%至15%，下半年隨著伺服器出貨大爆發，營運將再衝峰。

廣達近期業績同步起舞，5月合併營收重返千億元大關、達1,012.99億元，月增4.1%，年增31.54%。伴隨季底筆電拉貨效應發酵，加上伺服器缺料情況逐步改善，AI伺服器出貨溫和成長，法人看好本季營收季增率上看15%。

廣達董事長林百里日前表示，因應生成式AI應用，各大雲端服務供應商（CSP）都在建資料中心，訂單量非常龐大，「這兩年會忙得不得了，AI爆發期現在就已經開始」，並預告「明年還會有更好的成績、更多機會」。

為因應客戶對AI伺服器的暢旺需求，廣達旗下台灣、美國等各個廠區都持續擴產，廣達資深副總經理楊麒令透露，現階段幾乎每兩周就會重新檢視全球產能。

廣達受惠超大規模資料中心客戶積極建置基礎建設，隨缺料緩解，下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期。