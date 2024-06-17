群創毛利率升 預估5月賺錢

面板市況回春，在大尺寸電視面板與中小尺寸面板報價先後止跌轉揚後，法人圈傳出，群創（3481）5月毛利率重新站上一成大關，單月擺脫虧損陰霾開始獲利。只要接下來面板市況持穩發展，伴隨轉型效益持續發酵，群創單季轉盈在望，將邁向新的正向循環。

受制於面板市況回檔，群創自2023年第2季起已連虧八季，在連續虧損前，群創近期最後一季單季繳出獲利成績單是在2023年首季，該季毛利率為12.27%，稅後純益18.9億元，每股純益0.18元，其後八季當中，有三季毛利率為負數，其餘五季毛利率介於0.64%到7.19%之間，雖然略有起色，但單季仍無法獲利。

法人圈傳出，群創5月毛利率回到2023年首季水準，重新站上一成大關之上，單月擺脫虧損轉盈。由於近期面板市況由中小尺寸產品接棒漲價，大尺寸電視面板轉為持平，只要後續報價維持當下水平，群創每個月應該都能賺錢，進而繳出單季獲利的成績單。

針對今年產業景氣走勢，群創總經理楊柱祥先前指出，今年第1季過了，春燕也來了，而且還住下來了，第一隻春燕是大尺寸電視需求一路往上。