耀登 卡位低軌衛星商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

射頻暨測試廠耀登（3138）全力布局低軌衛星商機，該公司正進行低軌衛星地面接收設備最後互連認證，待通過認證後，將可開始布建低軌衛星地面接收設備產品，期盼藉此推升營運回溫。

為提升網路韌性，耀登在衛星產品也開始進行低、中、高軌衛星產品的整合開發，目前已有專案正進行中，未來可望成為服務低、中、高軌衛星的全方位公司。

賴政府拍板「競逐太空，探索海洋」是台灣發展重要方向之一，並明確指出將立定目標，要發展下一世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業，有望推升台灣低軌衛星產業加速發展，吸引眾多業者競逐商機。

據悉，國內的數位發展部規劃於2024年底前設置的700個非同步軌道衛星終端設備站點，目前預計採用由中華電信獨家代理歐洲衛星營運商Eutelsat OneWeb的衛星網路，耀登為搶攻商機，正在進行相關互連認證，搶搭低軌衛星商機列車。

耀登研發的大型相位控制陣列天線成功整合商用平板衛星通訊地面接收設備，可根據需求達到200Mbps頻寬，連結不同軌道衛星。

低軌衛星 太空 耀登

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