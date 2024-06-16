所羅門演算法團隊 超過百人

在外人眼中看來，可能會認為所羅門（2359）被輝達（NVIDIA）相中合作而爆紅，只是幸運而已，但實際上所羅門是「十年磨三箭」，這些年在自有產品線下了很多苦功。目前該公司有近800名員工，董事長陳政隆透露，光是演算法相關團隊就建置了100多人。

長遠來說，陳政隆心裡有更遠大的藍圖，他認為產品代理有其區域性，而發展自有產品線則希望可以賣到全世界。所羅門與輝達得以合作，顯示對其實力的肯定，但仍強調要自行努力開發好產品並擴展市場，不能只依靠他人。陳政隆對於自家的技術有信心，他並透露，該公司持續開發新產品，並預計將在8月的自動化工業大展中亮相。

陳政隆說，目前包括機器人應用、AI瑕疵檢測方案、AR加AI整合擴增智慧方案這三大自有產品線，大約各占自有業務的三分之一，以AI瑕疵檢測方案、AR加AI整合擴增智慧方案今年成長動能較強。至於機器人的應用方案領域，其下游系統整合客戶去為終端客戶打造客製化服務，導入時間較久，快則一年，慢則需要兩年。

陳政隆坦言，機器人應用方案整合時間較久，因為在生產線上需要串連的周邊元件很多，預期明年應有機會開花結果。

陳政隆強調，所羅門投注相當心力於研發上，希望打造更聰明的AI方案，所以也導入輝達的生成式AI平台，未來可以開發更多創新方案。