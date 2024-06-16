祥碩、力旺、環球晶股東會 將展望下半年

高價半導體股包括祥碩（5269）、力旺與環球晶，都將於本周舉行股東會，預期除了已排定的議案，都可能釋出對於今年下半年的營運展望。

力旺將於6月19日舉行股東會，董事長徐清祥日前表示，該公司多年成長循環才剛開始，對未來成長非常有信心。力旺可量產的元件技術及IP數量持續增加，除OTP外，各項技術都已開始增加客戶需求，使其授權金大增，未來相對應的權利金預期也會跟著大幅成長，促成持續上行的成長循環。

高速傳輸IC廠祥碩將於6月18日舉行股東常會，預期該公司總經理林哲偉將釋出最新的營運展望。

展望後市，法人預期受惠於美系代工大客戶拉貨，自有品牌也陸續有新客戶加入，有助後續祥碩的毛利率與獲利表現。

半導體矽晶圓廠環球晶也將於6月18日舉行股東會，該公司董事長徐秀蘭日前在法說會中表示，估計本季業績將比首季小增。