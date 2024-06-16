三蘋概廠接續上秀 接單聚光

蘋概股玉晶光（3406）、先進光（3362）及宣德（5457）分別將在18日、20日舉行股東會。由於新一代iPhone即將在第3季亮相，外界關注玉晶光在潛望式鏡頭訂單進展、先進光則主攻筆電及iPad等鏡頭，外界預期，受惠蘋果新機齊發，相關概念股下半年營運不看淡。

受惠Type C全面改款，美系客戶新機種第2季之後陸續發表，加上新世代連接器與海外廠開始貢獻營收，法人預期，宣德今年營收可望拚歷史新高。

宣德董事長蔡鎮隆之前指出，第1季是營運谷底，墨西哥新廠5月開始貢獻營收，就近供應電動車客戶觸控打件、與低軌衛星各式線材，全年有望貢獻4億元營收。特別是美國政府開始對中國大陸電動車課徵100%關稅，墨西哥廠格外具有地緣優勢。

玉晶光為高含金量的蘋概股，正積極爭取下半年iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，目前正送樣測試中，如果一切順利，第3季有望出貨，為下半年營運添動能。法人看好，在新機效應下，全年營收有望再度改寫新猷。

玉晶光表示，第2季為傳統淡季，5月營收較4月下滑，主因新機仍未正式量產、舊機及VR需求趨緩所致，但仍比去年同期成長逾一倍。展望第3季，屆時新機開始量產，營運將會回到旺季水準。

受惠NB需求逐步回溫，先進光5月營收3.73億元，月增3.7%。法人點名，先進光為蘋果NB、iPad鏡頭供應鏈，在新機量產效應下，下半年營運添柴火。