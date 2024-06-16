台股牛氣沖天 所羅門、德晉股價飆漲三倍

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股牛氣沖天，統計至上周五（14日）止，百元以上高價股達437檔，獲得輝達（NVIDIA）加持的所羅門（2359），今年來股價狂飆333.5%，是最大贏家，居第二、三位的德晉（3466）、光聖（6442）漲幅亦逾三倍幅度。

受惠人工智慧（AI）題材發酵、基本面復甦，及市場資金充沛，台股今年隨美股持續震盪走揚，不但越過2022年初的18,619點前高，更進一步突破20,000點大關，優於內外資法人預期，近日開始醞釀上修指數高點。

台股多頭氣盛，帶動個股評價提升，盤面除創造17檔千金股榮景外，至14日止，高價股由年初的353檔增加至437檔。其中共39檔今年來股價大漲一倍以上，主要分布於散熱等AI供應鏈，及CoWoS先進封裝設備、軸承、重電、營建等族群。

輝達執行長黃仁勳3月在「GTC大會」無預警宣布推出人形機器人計畫，並於台北國際電腦展（COMPUTEX）演講時，揭露所羅門為隱藏版生態系夥伴之一，激勵股價自40元起漲後一路狂漲，最高達184.5元，與轉機股德晉、光通訊股光聖，名列上半年前三大高價飆股。

至於排名第四至第十名高價股，依序為：均華、京晨科、德律、華城、世紀、順藥、一詮，今年累計漲幅高達160.6%至231.2%不等。

台股 高價股

延伸閱讀

曾年年被市場踢掉…黃仁勳加州理工勉學生 遇挫折要像泰勒絲「通通甩開」

央行評ETF熱潮：國人投資著重高配息卻忽略價格風險

科技界當紅炸子雞！輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

台股來電 多頭氣勢如虹！重電、電線電纜類股強漲

相關新聞

三蘋概廠接續上秀 接單聚光

蘋概股玉晶光、先進光及宣德分別將在18日、20日舉行股東會。由於新一代iPhone即將在第3季亮相，外界關注玉晶光在潛望...

台股牛氣沖天 所羅門、德晉股價飆漲三倍

台股牛氣沖天，統計至上周五（14日）止，百元以上高價股達437檔，獲得輝達（NVIDIA）加持的所羅門，今年來股價狂飆3...

祥碩、力旺、環球晶股東會 將展望下半年

高價半導體股包括祥碩、力旺與環球晶，都將於本周舉行股東會，預期除了已排定的議案，都可能釋出對於今年下半年的營運展望。

辛耘 樂觀今年營收向上

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）昨（14）日舉行股東會，董事長謝宏亮表示，目前市況來看，在半導體、化合物半導體、F...

今日最夯股／台揚一根長紅K收復5條均線 出現什麼轉機？

台揚（2314）14日股價強勢表態，在市場買盤大舉蜂擁挺進下，股價開高後迅速衝上漲停鎖死直至終場，收盤股價大漲3.05元、收33.65元漲停價，成交量暴增至4,133張，較前一日激增3.8倍，呈現價漲量增格局。

備妥購料銀彈…緯穎兩路籌資 擬募492億

緯穎昨（13）日公告，董事會決議透過發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債進行大募資，其中海外存託憑證最多發行1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。