台股牛氣沖天 所羅門、德晉股價飆漲三倍

台股牛氣沖天，統計至上周五（14日）止，百元以上高價股達437檔，獲得輝達（NVIDIA）加持的所羅門（2359），今年來股價狂飆333.5%，是最大贏家，居第二、三位的德晉（3466）、光聖（6442）漲幅亦逾三倍幅度。

受惠人工智慧（AI）題材發酵、基本面復甦，及市場資金充沛，台股今年隨美股持續震盪走揚，不但越過2022年初的18,619點前高，更進一步突破20,000點大關，優於內外資法人預期，近日開始醞釀上修指數高點。

台股多頭氣盛，帶動個股評價提升，盤面除創造17檔千金股榮景外，至14日止，高價股由年初的353檔增加至437檔。其中共39檔今年來股價大漲一倍以上，主要分布於散熱等AI供應鏈，及CoWoS先進封裝設備、軸承、重電、營建等族群。

輝達執行長黃仁勳3月在「GTC大會」無預警宣布推出人形機器人計畫，並於台北國際電腦展（COMPUTEX）演講時，揭露所羅門為隱藏版生態系夥伴之一，激勵股價自40元起漲後一路狂漲，最高達184.5元，與轉機股德晉、光通訊股光聖，名列上半年前三大高價飆股。

至於排名第四至第十名高價股，依序為：均華、京晨科、德律、華城、世紀、順藥、一詮，今年累計漲幅高達160.6%至231.2%不等。