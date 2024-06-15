微星衝AI 三箭齊發

微星（2377）人工智慧（AI）領域三箭齊發，AI伺服器、AI PC與AI機器人全力衝刺。攜手輝達（Nvidia）開發的新一代AI伺服器已經完成，正在認證中，明年可望大量出貨；既有的板卡與電競產品賣到缺貨。董事長徐祥看好今年業績，明年則將大爆發。

微星昨（14）日召開股東會，董事長徐祥表示，輝達新一代AI伺服器相關產品將如期出貨，輝達MGX平台，甚至是最新一代的AI伺服器，微星都有。產品已經與上游廠商合作開發完成送認證中，不方便透露太多。

供應鏈人士表示，微星與輝達攜手的MGX（GH200）與Blackwell（GB200）等新一代AI伺服器平台，已經開發完成，是帶動公司明年業績成長的主力產品，微星在AI伺服器領域可望迎頭趕上，不讓華碩與技嘉專美於前。新一代AI伺服器的單價是傳統伺服器的10倍以上，微星明年業績可望爆發。

徐祥，目前公司AI伺服器的團隊初期階段約250人，到年底人數將達到300至400人，相當不錯，都是有經驗的團隊。主機板、顯示卡、筆電與顯示器等產品部分，需求非常強勁，例如主機板與顯示卡至少至20％到30%的成長，顯示器則有50%以上成長，尤其是DIY市場需求強勁，產品供不應求。

產能方面，徐祥說，今年1月取得桃園龜山廠土地3,400多坪，規劃蓋1萬多坪廠房，用來生產AI伺服器、車載產品、充電樁與AIOT等，總投資額要50多億元，今年底將開工，2027年以前完工生產。

針對AI PC，他說，不論是英特爾、超微（AMD）、高通或是微軟等軟硬體平台，我們都有最新機種，並且符合微軟的規範，AI PC會慢慢發酵，隨著愈來愈多的App出現，應用愈來愈多，AI PC的商機將逐步成長。