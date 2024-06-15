健和興5月每股賺0.39元 前五個月EPS 2.15元

端子廠健和興（3003）昨（14）日公布5月稅前盈餘6,031萬元，以實收資本額15.57億元計，5月單月每股稅前盈餘為0.39元。今年1到5月的稅前盈餘為3.33億元，以實收資本額15.57億元計，今年前五個月每股稅前盈餘為2.15元。由於將進入下半年出貨旺季，預期下半年業績將優於上半年。

隨客戶庫存去化近尾聲，加上銅價上漲，客戶提前下單，法人預期，健和興第2季營收季增雙位數，毛利率有機會隨著營收上升跟著往上，該公司不少充電槍新品，都已通過客戶認證，等待下半年出貨，預期健和興下半年營運動能應可明顯優於上半年。

健和興5月營收3.82億元，月增1.3%，年增0.03%，今年前五個月營收17.86億元，年減0.4%。由於下半年進入電動車傳統出貨旺季，隨著車廠衝刺下半年業績，可望帶動健和興的充電槍新產品擴大出貨，進一步推升業績。

在電動車充電產品方面，電流500A高功率充電美規CCS1&歐規CCS2的液冷式充電槍、最高可提供350A充電的美規NACS充電槍、美規TYPE1二代槍及CCS1搭配輕量化電線、符合IEC規範的機車DC充電槍都已上膛，已在日前舉行的智慧移動展中獲客戶青睞。