台表科自結5月EPS 1.1元 淨利年增68%
上市PCBA／SMT廠商台表科（6278）昨（14）日公告，因股價近期達公布注意交易資訊標準，依規定公布相關財務業務，自結5月獲利年增逾68%，單月每股稅後純益為1.1元。
台表科昨自結5月單月稅前盈餘2.8億元，年增28.44%，單月淨利3.21億元，年增68.95%，單月每股稅後純益則為1.1元。
台表科先前預告海外廠布局與展望，其中越南廠預定6月開始量產，印度二期則預定2025年量產。
台表科受惠記憶體市況好轉、印度網通基建需求，訂單加速回流，今年營運續拚成長，雖然市場趨勢使MiniLED營收占比下修，車用電動車模組拉升將成為動能之一。
法人看好，台表科隨需求復甦加上墨西哥、越南新廠今年陸續加入，可望帶動今年全年營運重返成長，估計年成長有望維持約5%上下。
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