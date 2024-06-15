亞翔看到景氣回升訊號 全年營運可期

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
亞翔法說會重點 圖／經濟日報提供
亞翔法說會重點 圖／經濟日報提供

無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）昨（14）日舉行法人說明會，針對今年營運，總經理蔣曉麟表示，第2季開始客戶端需求浮現，展望下半年，樂觀看待台灣、中國大陸蘇州、新加坡等市場，預計今年營收、獲利較去年會有相當程度的成長。

蔣曉麟表示，今年第1季新簽約合約金額269.43億元，台灣占64%、中國占35%、東協占1%。產業分布上，交通工程工程占62%、半導體占36%、高科技產業占1%。累計今年第1季尚未施工工程合約金額1,291.62億元。

亞翔今年首季合併營收191.66億元，季減20.43%，年增132.72%，為歷史單季次高紀錄。首季毛利率9.68%，季增2.15個百分點，年增0.77個百分點；稅後純益9.31億元，雖然季減16.8%，仍為同期最佳，較去年同期大增191.8%，每股純益4.1元。

展望下半年，蔣曉麟表示，台灣榮工、大陸蘇州、新加坡三塊市場相對非常樂觀。台灣亞翔跟越南，也呈樂觀狀態，今年第2季開始景氣回升訊號已經出來。

蔣曉麟表示，這兩年海外建廠熱絡，跟著客戶到新加坡建廠，帶動營收、獲利有相當大的成長，針對歐美、日本市場，目前仍在評估階段。

法人提問亞翔是否爭取到世界先進的新加坡設廠案，蔣曉麟直言這是公司極力爭取的對象，但要靜候7月業主公告。近年東南亞積體電路等高科技製造業投資持續升溫，晶片公司紛紛前往新加坡投資建廠，馬來西亞、印尼、泰國高科技企業投資持續升溫，越南保持高速增長，公司持續關注。

蔣曉麟表示，台灣市場目前有多項交通工程，包括捷運工程有台北捷運環狀線北環段及東環段計畫、高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建工程、桃園綠線延伸至中壢、三鶯線延伸桃園八德段、捷運汐止東湖線統包工程。高科技廠房如半導體製造（矽晶圓片、晶圓代工、記憶體、光罩、設備、先進封裝）、高階電路板及IC載板、生醫製藥與疫苗、 資料中心等將積極爭取。

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