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台積電最後一盤爆4,850張買單 收922元、市值23.9兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）今最後一盤奮力拉升，爆出4,850張買單。路透
台積電（2330）今最後一盤奮力拉升，爆出4,850張買單。路透

台股14日收在22,504.72點，上漲192.68點，創下歷史新高，權王台積電（2330）最後一盤奮力拉升，爆出4,850張買單，推升股價翻紅收在922元，上漲3元，漲幅0.32%，再創下收盤新高，市值同步增至23兆9,120億元。

台積電5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%，表現優於法人預期，為歷年單月第三高，創歷年同期新高；累計今年前5月營收1.05兆元，年增27%。

台積電受惠先進製程領先優勢，法人看好蘋果最快9月推出 iPhone 16系列新機，有望是第一支具備AI功能的 iPhone，可望帶動果粉新一波換機潮，預估今年 iPhone 16系列新機備貨量有望達9,200~9,500萬支，年增5%，台積電為新機處理器獨家供應商，將進一步挹注營運表現。

在蘋果開發者大會（WWDC）登場後，美系外資釋出「大中華科技硬體產業」報告，喊買蘋果供應鏈，看好台廠供應鏈包括台積電、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、聯詠（3034）等。

蘋果（Apple）周四以214.24美元收盤，市值超越微軟，奪回全球市值最大企業寶座，股價連續三天收漲，統計11日到13日這三天累計漲幅創2020年8月以來最大，周四收盤時市值達3.285兆美元，擠下微軟的市值3.282兆美元，是蘋果收盤市值自今年1月以來首次超車微軟，華爾街大型股票的市值排名重新洗牌。

蘋果股價上漲，帶動台股相關蘋概股的表現，權王台積電則是開低走高收最高的表現，早盤以916元開出，一度下滑至905元，盤中下跌14元，最後一盤則是爆出4,850張買單，拉升股價收在當日最高的922元，上漲3元。

台積電 蘋果供應鏈

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