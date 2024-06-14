輝達、超微青睞的千金俱樂部新成員 穎崴早盤衝上1065元

台股千金股再添新成員，博通、輝達與超微等青睞的測試大廠穎崴（6515）14日股價續強，早盤衝上1065元，正式進入千元俱樂部，隨後漲幅略為收斂但仍上漲約1.7%。穎崴廣為業界熟知終端重量級客戶包辦半導體三大領域，近年從封測與IC設計產業需求延伸至晶圓代工領域，已包含晶圓代工龍頭、封測龍頭廠、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與博通等一線大廠，客戶群也都是當前熱門的AI、HPC、5G等應用領先者。

穎崴過往上市掛牌，即被市場點名、有潛力躍居台股千金俱樂部的黑馬，如今正式成為千金俱樂部成員，歷時約近三年，股價也隨客戶群茁壯而持續展現價值。

而事實上穎崴背後的團隊與客戶群都大有來頭。穎崴終端重量級客戶包辦半導體三大領域，近年從封測與IC設計產業需求延伸至晶圓代工領域，生意並橫跨歐美、兩岸與南韓，主力客戶是國外IC設計大廠，核心技術是要替客戶5G時代的測試解決問題。

穎崴發展的軌跡和封測界出身的董事長王嘉煌密不可分，王嘉煌先前1991年至2001年在日月光集團的福雷電子任職，也見證福雷電子1996年當時在美國納斯達克掛牌的歷史。

在王嘉煌創業後，也因在半導體業界人脈廣闊，讓團隊快速壯大，逐步網羅產業優秀人才，建立黃金陣容。比如穎崴董事暨全球業務行銷副總陳紹焜在王嘉煌創設公司數年內就加入公司，他過往曾在太欣半導體、威盛、海華等任職，和IC設計與晶片大廠都有好交情，加速穎崴在IC設計應用特別是美國 IDM 與 Fabless 客戶群的壯大與緊密合作。而穎崴財務長李振昆有工研院背景，過去歷任晶致半導體與中華開發職務。

穎崴產品近年不僅逐步廣泛應用於 GPU、CPU、APU 及 HPC 等高速運算晶片、全球一線IC設計及封測大廠皆為穎崴客戶，更跨入晶圓代工相關的晶圓測試，甚至已超前部屬矽光子（Silicon Photonics）及共同封裝光學元件（Co-Packaged Optics, CPO ）與散熱領域。

在 CPO 尚未成為當紅話題前，穎崴在2019年就投入研發 CPO 整合方案研發，並在 SEMICON Taiwan 2023年展會期間穎崴舉行半導體測試介面趨勢論壇，由穎崴技術團隊主講，主題包括「半導體測試介面發展趨勢」以及「CoWoS 與 Chiplet 高階封裝帶來測試介面的機會與挑戰」，公司並釋出 CPO 測試與光互聯相關產品線應用最新進展，推出全球首創的晶圓級光學 CPO 封裝（Wafer Level Chip Scale CPO Package）測試系統：「微間距對位雙邊探測系統解決方案（Double Sided Probing System Total Solution）」。

另一方面，就穎崴國際化布局與客戶群，陳紹焜先前法說會上也指出，公司客戶數量已達200多個、可以說是早已學會跟200多個客戶一起跳舞。

穎崴公司也提前卡位東南亞，2022年已觀察到半導體產業因為各種地緣政治因素的南移投資趨勢，公司在國際與東南亞布局已相當完整，就近服務客戶在馬來西亞檳城設立辦事處並接著成立分公司，後續不排除研發、製造生產單位進駐。

機構數據也顯示，穎崴於2019年全球測試治具排名上也成為台灣唯一擠進前十大的代表，堪稱是台灣的隱形冠軍。而穎崴先前也已在全球邏輯測試座市占率居第3，僅次競爭對手美國大廠 Cohu 和日本大廠 Yokowo，邏輯測試與老化測試則居第五。

穎崴客戶群包含全球五成封測廠、三成IC設計以及近年切入、占比一成的晶圓代工客戶們。過往評估穎崴掛牌的實際市場價值如何，不少市場與機構分析師常拿精測來跟穎崴比較，但其實，業界說，穎崴主要的競爭者其實多為外商公司美國 Cohu、Yokowo、Leeno、ISC、smith interconnect 等。