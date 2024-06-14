緯穎強勢填息 股價超車世芯

千金股昨（13）日大洗牌，原股后世芯-KY節節敗退，遭緯穎（6669）、力旺超車，退居第四高價股，緯穎昨天強勢完成填息之餘，收盤價以2,715元成為股后，力旺以2,690元排名第三高價股。

緯穎受惠AI伺服器需求旺，第4季AI營收占比可望衝破五成，市場按讚，激勵昨日股價開高走高，終場飆漲超過4%、大漲105元，收2,715元，超車世芯，單日市值大增逾182億元，來到4,745.8億元。

緯穎5月24日股價一度衝上2,740元，改寫歷史新天價，當時首度擠下世芯、登上股后。緯穎於6月11日除息，扣除配發的現金股利42元後，參考價為2,588元，僅花費兩日完成填息，更強勢奪回后座。

目前台股共有16檔千金股，股王信驊股價達4,675元，而股價超過2,000元的共有五檔，為第二至第六高價股，依序為緯穎、力旺、世芯-KY、大立光及祥碩。

世芯受惠AI晶片訂單加持，先前一度榮登股王，不過受到外界對其後續訂單評估較保守的因素干擾，股價於今年3月初衝上4,565元歷史高點後，就展開幾波修正，5月上旬下探至2,500元，昨日下跌70元，收在2,670元，雖然外資連二買，但仍不敵投信與自營商連三賣，並遭緯穎、力旺超車。

力旺昨日股價上漲185元，收在2,690元，成為台股第三高價股，同獲投信與自營商力挺，其中投信連三買、自營商也連二買。

力旺前五月合併營收為15.73億元，年增23％。力旺先前提到，可量產的元件技術及IP數量持續增加，各項技術客戶需求都已開始增加，授權金大增，未來相對應的權利金預期也會大幅成長，對未來營運成長非常有信心。