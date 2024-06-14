備妥購料銀彈…緯穎兩路籌資 擬募492億

緯穎（6669）昨（13）日公告，董事會決議透過發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債進行大募資，其中海外存託憑證最多發行1,100萬股，以昨天收盤價2,715元計算，市值約298.65億元，公司債量體為6億美元（約新台幣194億元），合計兩大籌資案最高逾492億元，是緯穎歷來最大規模募資案。

緯穎是緯創集團旗下伺服器代工大廠，拿下多家國際雲端伺服器供應商（CSP）AI伺服器代工大單。對於此次募資用途，緯穎表示，主要因應外幣購料需求。

業界解讀，AI伺服器需求強勁，輝達（NVIDIA）AI晶片要價不斐，緯穎必須募足銀彈，以備妥購料資金，滿足出貨所需。

緯穎董事會昨日通過兩大募資案，分別為辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及發行今年度第一次海外無擔保公司債，是緯穎首度發行海外公司債。

海外存託憑證方面，緯穎暫訂以現增發行普通股850萬至1,100萬股，參與海外存託憑證，每股面額新台幣10元，對原股東股權稀釋比例約4.6%至5.9%，以昨日緯穎收盤價2,715元計算，市值約230.775億元至298.65億元。

海外無擔保可轉換公司債方面，發行總額為6億美元（約新台幣194億元），每張面額20萬美元，發行價格暫為面額的100%，發行期間五年，票面利率為年利率0%，以上均為暫定發行條件。

緯穎表示，此次無擔保海外公司債國外主辦承銷商為Citigroup Global Markets Limited，國內則為元大證券。

緯穎表示，此次發行海外無擔保轉換公司債重要內容包括發行條件、實際發行總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、轉換價格、掛牌地點及其他一切與本次發行相關事宜，將視市場情況及實際需要，由董事長或其指定人全權處理。

緯穎看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，耕耘雲端資料中心IT基礎設備、模組化設計的AI加速伺服器平台，以及先進液冷技術。

看準AI需求前景，緯穎積極執行全球自有產能擴建計畫與投入技術研發，對資金的需求也隨之高漲。

目前緯穎馬來西亞二廠及台南二廠均按進度進行，馬來西亞新廠二期工程預計下半年營運，將視情況增設三廠，墨西哥三廠已進入量產階段、開始貢獻營收，未來墨西哥廠區將打造為系統整合的主戰場。

另外，緯穎近期也取得台北市內湖區潭美段市有土地設定地上權，涵蓋面積達8,160.01平方公尺（折合2,468.4坪），總金額12.28億元，將在此設企業總部，預計2027年完工，與緯創一同打造內湖AI產業聚落。