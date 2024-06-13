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證交所第十屆公司治理評鑑揭曉！緯創6度蟬聯前5%殊榮

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

臺灣證券交易所13日召開第十屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，其中，代工大廠緯創（3231）也成功的自952 間上市公司中脫穎而出、再度獲獎。據悉，緯創至今已連續六屆蟬聯上市治理評鑑 Top 5% 的佳績，這也彰顯出緯創集團多年來在推動永續上的持續努力，以及卓越的成長歷程。

緯創指出，團隊在「1. 維護股東權益及平等對待股東、2. 強化董事會結構與運作、3. 提升資訊透明度、4. 推動永續發展」以上四大構面綜合評核中，再次獲得上市公司前 5% 高度肯定，這也是緯創深耕ESG領域，並不斷充實創新永續的發展，並將其成果逐步落實至集團每一個角落。

金管會主委彭金隆表示，公司治理評鑑的精神是希望引導企業採行並落實各項良善的公司治理措施，在多數公司達成指標後，再循序納入法規，成為全市場共同遵循的規範。據悉，第10屆公司治理評鑑共有1706家上市櫃公司受評，其中有48家上市公司及38家上櫃公司脫穎而出，擠進排名前5%行列；與上屆相比，86家上市櫃公司中，有14家上市公司及7家上櫃公司是新進榜。

彭金隆強調，為回應國際趨勢，公司治理評鑑配合新增多項指標，包括鼓勵上市櫃公司揭露高階人薪酬及ESG績效連結之政策，永續報告書提報董事會通過，制定溫室氣體減量管理政策等。而各項措施能否落實，需仰賴公司治理制度做為基礎。

緯創。記者吳康瑋／攝影
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上市公司 緯創

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