電信三雄深耕影音內容

深耕影音內容，電信業者各自出招，中華電信（2412）強打巴黎奧運轉播；遠傳力挺本土劇，出海成績告捷，《青春18×2 通往有你的旅程》 全球票房超過5億元；台灣大則取得連續劇《繁花》版權。

巴黎奧運倒數，中華電信MOD、Hami Video將自7月27日起轉播奧運，提供二個全4K畫質、中文製播頻道等共11個頻道。

中華電信看好奧運將帶來收視熱潮，MOD、Hami Video用戶數淨增20萬起跳，總用戶衝300萬戶，用戶數、收視率、廣告均將刷新東京奧運紀錄，再創新高。

遠傳指出，積極經營影視娛樂，採取「以投代購、扶植本土IP」策略，支持台灣本土影視創作，並推動台灣本土內容出海、以輸出國際市場為目標。

遠傳表示，去年投資的《成功補習班》，在台灣、香港及加拿大多倫多上映後，今年7月將於日本上映。另一部投資的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，3月在台上映，已在全球10個地區上映，總票房突破5億元，是台灣今年迄今的國片票房冠軍，在日本上映首周也拿下新片票房冠軍。

此外，遠傳積極投資台灣電視劇及綜藝節目，如與南韓娛樂龍頭CJ ENM（Hong Kong）共同合製華語版《我們的藍調時光》。

台灣大指出，旗下MyVideo支持華語原創，共同出品《不夠善良的我們》引起收視熱潮，今（14）日起獨家播出由導演王家衛首部執導電視劇《繁花》。《繁花》擁有超高人氣，在中國大陸單日最高網播量達1.45億。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，MyVideo長期挹注資源出品多元原創，同時透過授權取得多樣化影音內容，建立平台獨特性，與知名導演王家衛公司合作，取得其首部電視劇《繁花》台灣區版權，並成為全台獨家首播的OTT平台。