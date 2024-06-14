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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

瑞祺電今年業績看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

樺漢集團旗下工業網安廠瑞祺電（6416）昨（13）日召開股東會，展望後市，樺漢兼瑞祺電董事長朱復銓指出，美系電信交換機專案因客戶提升規格及需求量，因此出貨時間將延至今年第4季，並於2025年大幅放量，全年來看，預計今年瑞祺電營收持平或小幅增長。

瑞祺電去年營運受到庫存去化、地緣政治、持續升息等因素拖累，營收降至40.8億元，稅後純益3.23億元，每股純益4.4元，股東會通過每股配發現金股利2.8元。

瑞祺電原先預期，在客戶庫存去化已告尾聲，且旗下專攻整合式通訊系統的澔楷去年已拿到美國電信交換機六年大單，今年下半年營運將迎來顯著復甦，惟因客戶升級產品規格，瑞祺電預計實際出貨時間將延至今年年底出貨。朱復銓解釋，主要是因美系電信交換機專案客戶提出升規、增量需求，在今年初將規格提升至軍工強固等級，配合認證時間，預計實際出貨時間點將落在今年11、12月，並於2025年大幅放量。

在5G邊緣運算業務方面，瑞祺電與系統整合商共同取得日本連鎖餐飲電子標籤5G閘道器專案，今年將開始裝機，目前客戶1,000家據點約已裝設400家。

瑞祺電總經理洪德富指出，目前OT市場雖然產品發酵時間拉長，但由OT轉向IoT應用趨勢也帶來不少合作機會，如今年第3季將與歐洲合作夥伴共同推出OT專屬新品，至於在日本、美國也有新合作案。

瑞祺電今年5月營收3.32億元，月增9.85%、年增0.28%；累計今年前五月營收14.73億元，年減14.3%。

因美國電信交換機專案出貨時程調整，瑞祺電預計今年上、下半年營收比重落在45：55，加上網安、SD-WAN新應用發酵，預計今年全年營收持平或小幅增長，毛利率維持正常水準。

營收 股東會

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