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致伸Q2獲利 拚同期新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
致伸營收
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致伸（4915）本季來自電競急單及AIoT的需求優於預期，法人估計，致伸本季獲利有望呈現季增及年增走勢，有機會改寫同期新高，受惠產品組合優化，毛利率有望近17%，創新高。

致伸昨（13）日不評論法人預估的財務數字。致伸近日在外資法人買盤力挺下，昨天盤中一度站上114元，再創新天價，終場收110.5元，上漲0.5元。累計6月以來外資法人買超6,162張，持股比42%。

依據致伸4月底法說會釋出的訊息，法人指出，致伸原估計本季因消費性聲學及消費性產品需求疲弱，營收年減高個位數，本季獲利有望年持平，至於毛利率及營業利益率因產品組合優化，呈現年增表現，不過，因電競急單挹注優於預期，加上高毛利率的AIoT新專案出貨增長帶動，估計本季營收有望上修至年減低個位數，獲利則優於去年同期，有機會挑戰同期新高。

致伸今年5月合併營收51.1億元，月增1.7%，為四個月高點。累計今年前五月合併營收237.9億元，年減5.8%。

法人分析，下半年AI PC應用可帶動企業換機潮，預期資訊產品2024年營收個位數成長，至於車用、智慧物聯方面，雖然專業聲學與車用的展望相對保守，但公共安全相關包括警用相機、社區安全、車隊管理、監控系統、智慧門鎖等應用持續成長，且新專案預期下半年陸續挹注營收，車用、智慧物聯全年營收可望有雙位數成長，估計致伸全年毛利率約16.35%，每股純益6.46元。

致伸表示，隨著邊緣運算及生成式AI快速發展，持續深耕多感合一（X-in-one Sensory Fusion）技術創新應用，包括公共安全相關設備和AIoT（B2B）視覺方案等。受惠視訊會議市場的蓬勃發展，與客人共同研發的智慧會議設備於5月量廠出貨。同時，聲學領域將持續布局利基型市場，如內容創作者產業及車用音響設備等。公司將整合集團資源，強化感測融合能力，實現整體策略布局並推升成長動能。

營收 致伸

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