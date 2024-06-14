快訊

大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

佳必琪訂單看到明年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

佳必琪（6197）昨（13）日召開股東會，董事長張舒眉表示，人工智慧（AI）商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（CSP）已成為AI伺服器客戶，目前產品組合是史上最佳，下半年營運將優於上半年，訂單能見度也看到明年。

佳必琪去年併購衡星和美國SACO公司，前者是輝達（Nvidia）的合格供應商，原本做顯卡的連接線，佳必琪順勢打進輝達供應鏈，該公司也是GB200供應鏈之一，以及美商美超微的主力供應商。

張舒眉指出，AI連接產品具相當程度的進入門檻，複雜度高，該公司持續對四大CSP交貨，這些客戶規模擴張速度非常快，橫跨自駕車、醫療、電商、社群網路與新興創意型服務等產業，該公司透過完全併購併購美國本土企業，以在地化服務更加貼近客戶的發展路線。

展望下半年，張舒眉表示，上下半年營收比大約為4：6。至於產能方面，目前台灣、美國、越南各廠稼動率都在八到九成。其中，位在北越的越南二廠，第2季試產，第3、4季陸續投產，將為公司營運帶進新的動能。

佳必琪 併購 美國

延伸閱讀

新北大柑園爭取輝達「缺很多東西」 經發局稱已和台電開會

搶攻台越旅遊熱潮！越旅航空北中南直飛越南 8月相繼開台北－富國島、 台中直飛峴港、順化年底再開高雄

黃仁勳支持台積電漲價 護國神山評價太委屈

蘋果一度超車微軟 輝達可望競逐4兆美元市值王

相關新聞

台積營收創最強5月…繳2,296億元佳績 優於預期

台積電昨（7）日公布5月營收為2,296.2億元，月減2.7％，年增達30.1％，優於法人預期，為歷年單月第三高水準，也...

備妥購料銀彈…緯穎兩路籌資 擬募492億

緯穎昨（13）日公告，董事會決議透過發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債進行大募資，其中海外存託憑證最多發行1,...

瀚荃全年營收 將年增雙位數成長

連接器線廠瀚荃（8103）昨（13）日表示，受惠人工智慧（AI）需求上升，旗下網通產品占營收比重已經超過三成。

佳必琪訂單看到明年

佳必琪（6197）昨（13）日召開股東會，董事長張舒眉表示，人工智慧（AI）商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（C...

緯穎強勢填息 股價超車世芯

千金股昨（13）日大洗牌，原股后世芯-KY節節敗退，遭緯穎、力旺超車，退居第四高價股，緯穎昨天強勢完成填息之餘，收盤價以...

DRAM價漲勢延續 台廠進補

記憶體市況持續轉佳，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，首季DRAM合約價上漲效應抵銷淡季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。