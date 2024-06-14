佳必琪（6197）昨（13）日召開股東會，董事長張舒眉表示，人工智慧（AI）商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（CSP）已成為AI伺服器客戶，目前產品組合是史上最佳，下半年營運將優於上半年，訂單能見度也看到明年。

佳必琪去年併購衡星和美國SACO公司，前者是輝達（Nvidia）的合格供應商，原本做顯卡的連接線，佳必琪順勢打進輝達供應鏈，該公司也是GB200供應鏈之一，以及美商美超微的主力供應商。

張舒眉指出，AI連接產品具相當程度的進入門檻，複雜度高，該公司持續對四大CSP交貨，這些客戶規模擴張速度非常快，橫跨自駕車、醫療、電商、社群網路與新興創意型服務等產業，該公司透過完全併購併購美國本土企業，以在地化服務更加貼近客戶的發展路線。

展望下半年，張舒眉表示，上下半年營收比大約為4：6。至於產能方面，目前台灣、美國、越南各廠稼動率都在八到九成。其中，位在北越的越南二廠，第2季試產，第3、4季陸續投產，將為公司營運帶進新的動能。