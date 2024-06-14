瀚荃全年營收 將年增雙位數成長

連接器線廠瀚荃（8103）昨（13）日表示，受惠人工智慧（AI）需求上升，旗下網通產品占營收比重已經超過三成。

儘管筆電與工業領域的復甦腳步較為緩慢，但瀚荃全年營收年增雙位數百分比的趨勢不變，2025年、2026年皆可望受惠於AI筆電與伺服器電源零組件帶來的正向影響。

瀚荃指出，今年上半筆電客戶審慎下單，急短單數量較多，造成訂單能見度不高，且歐洲工業客戶雖然展開新案，但拉貨態度並不積極，訂單出現遞延現象，進而衝擊業績狀況，統計今年前五個月營收12.12億元、年增2.05%。

瀚荃表示，以產品比重來看，伺服器網通產品在今年5月占比已經來到34%，今年前五個月達到32%，可望帶動下半年產品組合與以往顯著不同，成為營收占比最高的產品線。