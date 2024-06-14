晶技自結5月每股賺0.65元

晶技（3042）昨（13）日公布自結5月稅前盈餘2.02億元，年增26.4%，每股稅前盈餘0.65元；前五月自結稅前盈餘10.66億元，年增60.7%，每股稅前盈餘3.44元。

法人分析，晶技歷經各項產品線庫存調整後，今年將以車用需求為主要成長動能，增加新客戶及新料號，整體市占率提升到10%，助攻獲利成長，預估車用產品全年營收比重達18%。

至於智慧手機及網通等其他產品線，在WiFi 7、5G、光模組升級需求推動下，晶技跟隨國際晶片大廠復甦，尤其身為蘋果iPhone、iPad、Macbook等石英元件供應商，換機效應將支撐今年營運重返成長軌道。

法人表示，萬物互聯、傳輸、低延遲需求都會需要高頻、高溫、高可靠度且小型化的石英晶體、石英振盪器，晶技未來持續受惠各項先進產業發展趨勢，整體產業回升，而量產規模放大也將提高獲利效益。

晶技為滿足客戶需求，將在大陸寧波新增產線，預估本季完成廠區機電工程。今年車用產品因新產能開出，估計整體營收比重有望提升至二成，並挹注獲利提升。