快訊

大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仁寶拚永續 加入RE100

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠仁寶（2324）昨（13）日宣布，加入由全球再生能源倡議的「RE100」，承諾於2050年實現100%使用再生能源目標，積極推動環境保護與永續發展。

2024年為仁寶創立滿40周年。仁寶表示，創立以來長期關注營運對於社會、環境與生態的影響，並宣示永續發展決心與承諾。在環境方面，仁寶積極推動廠區節能、自動化生產，研發環境友善的產品，導入回收材料使用，促進循環經濟，並降低產品使用時的能源需求，更將攜手所有轉投資子公司，在2050年前達到100%使用再生能源的目標。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示，仁寶透過參與各種環境保護和永續發展的國際倡議與專案，更了解如何將永續目標與企業的營運績效結合，把永續的實踐帶入每個人的日常工作中，讓每位員工能隨時隨地、自動自發實踐永續，加入RE100，進一步強化公司應對氣候變化方面的承諾，並為全球再生能源推廣做出更大貢獻。

全球再生能源倡議RE100領導人Ollie Wilson表示，仁寶加入後，成為總部設立於台灣的33家RE100成員公司之一，透過做出2050年前使用100%可再生電力的承諾，仁寶展示台灣企業如何推動更大範圍的使用可再生電力，並推動再生能源轉型。

仁寶表示，加入RE100標誌公司對環境保護和永續發展的堅定承諾，期待在未來的永續發展道路上，與全球企業典範共同努力。

仁寶 再生能源

延伸閱讀

綠色和平公布電子供應鏈消極使用再生能源 籲企業成氣候行動領頭羊

英特爾夜宴供應鏈！ 執行長基辛格喊：台灣是科技業中心

仁寶股東會／陳瑞聰：將在 AI 伺服器領域全速前進 目標成為前三大廠

仁寶AI伺服器拚電子五哥前3 陳瑞聰遺憾未見黃仁勳

相關新聞

台積營收創最強5月…繳2,296億元佳績 優於預期

台積電昨（7）日公布5月營收為2,296.2億元，月減2.7％，年增達30.1％，優於法人預期，為歷年單月第三高水準，也...

備妥購料銀彈…緯穎兩路籌資 擬募492億

緯穎昨（13）日公告，董事會決議透過發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債進行大募資，其中海外存託憑證最多發行1,...

瀚荃全年營收 將年增雙位數成長

連接器線廠瀚荃（8103）昨（13）日表示，受惠人工智慧（AI）需求上升，旗下網通產品占營收比重已經超過三成。

佳必琪訂單看到明年

佳必琪（6197）昨（13）日召開股東會，董事長張舒眉表示，人工智慧（AI）商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（C...

緯穎強勢填息 股價超車世芯

千金股昨（13）日大洗牌，原股后世芯-KY節節敗退，遭緯穎、力旺超車，退居第四高價股，緯穎昨天強勢完成填息之餘，收盤價以...

DRAM價漲勢延續 台廠進補

記憶體市況持續轉佳，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，首季DRAM合約價上漲效應抵銷淡季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。