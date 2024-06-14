仁寶拚永續 加入RE100

代工大廠仁寶（2324）昨（13）日宣布，加入由全球再生能源倡議的「RE100」，承諾於2050年實現100%使用再生能源目標，積極推動環境保護與永續發展。

2024年為仁寶創立滿40周年。仁寶表示，創立以來長期關注營運對於社會、環境與生態的影響，並宣示永續發展決心與承諾。在環境方面，仁寶積極推動廠區節能、自動化生產，研發環境友善的產品，導入回收材料使用，促進循環經濟，並降低產品使用時的能源需求，更將攜手所有轉投資子公司，在2050年前達到100%使用再生能源的目標。

仁寶總經理Anthony Peter Bonadero表示，仁寶透過參與各種環境保護和永續發展的國際倡議與專案，更了解如何將永續目標與企業的營運績效結合，把永續的實踐帶入每個人的日常工作中，讓每位員工能隨時隨地、自動自發實踐永續，加入RE100，進一步強化公司應對氣候變化方面的承諾，並為全球再生能源推廣做出更大貢獻。

全球再生能源倡議RE100領導人Ollie Wilson表示，仁寶加入後，成為總部設立於台灣的33家RE100成員公司之一，透過做出2050年前使用100%可再生電力的承諾，仁寶展示台灣企業如何推動更大範圍的使用可再生電力，並推動再生能源轉型。

仁寶表示，加入RE100標誌公司對環境保護和永續發展的堅定承諾，期待在未來的永續發展道路上，與全球企業典範共同努力。