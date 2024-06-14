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DRAM價漲勢延續 台廠進補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體市況持續轉佳，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，首季DRAM合約價上漲效應抵銷淡季衝擊，推升全球DRAM業者首季營收季增5.1%，並看好本季DRAM合約價最終將上漲13%至18%，漲幅優於預期。

法人認為，隨著合約價漲勢延續，且漲幅比預期大，將助攻南亞科（2408）、威剛、十銓等台灣DRAM相關廠商後市。

從出貨表現觀察，集邦指出，首季包括三星、SK海力士、美光等三大原廠皆出現季減，反映產業淡季效應，伴隨下游業者庫存水準已墊高，採購量明顯衰退，也都影響拉貨狀況。平均銷售單價（ASP）方面，三大原廠延續2023年第4季合約價上漲氛圍，加上庫存仍處於健康水位，漲價意圖強烈。其中，陸系手機銷售暢旺，帶動行動記憶體（mobile DRAM）價格漲幅領先所有應用，而消費性DRAM原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應用之末。

集邦指出，即便第2季消費性需求疲弱，不過原廠的出貨位元數仍將反映季節性而季增。價格方面，地震後災損狀況尚未明確釐清期間，採購心態有所改變，PC OEMs始有零星成交價格開出，漲幅高於集邦預期，估最終DRAM合約價將上漲13%至18%。

台灣DRAM相關廠商也普遍看好後市，南亞科總座李培瑛先前於股東常會中表示，南亞科DDR5產品將年底前貢獻營運，搶攻PC及伺服器市場。威剛認為，今年記憶體市況及價格逐季轉佳，威剛上季已繳出不錯的獲利成績單，惟真正令人驚艷的成績還在後頭，以該公司的庫存水位來看，低價庫存量還有六個月，相關效益應可持續發揮到年底。

DRAM 南亞科 威剛

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