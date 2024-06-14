致新本季業績向上 法人預估成長10%

電源管理IC廠致新（8081）昨（13）日召開股東常會，展望後市，董事長吳錦川表示，希望下半年能回到第3季傳統旺季表現，並帶動今年表現優於去年。

致新截至去年業績已連兩年下滑，今年開始回溫，前五月合併營收33.39億元，年增5.7％。法人預期，該公司本季業績應可達到季增5%至10%的目標。

過往致新上、下半年的業績比重約45：55，吳錦川說，今年景氣不算好，除了AI應用之外看不太到亮點，但仍期盼今年第3季能恢復傳統旺季表現，使得下半年表現優於上半年。

至於明年營運展望，吳錦川指出，仍須觀察整體經濟與利率環境而定，以及市場大餅是否能進一步擴大，或是開發出來的新產品能否切入新的業務領域。針對AI熱潮，吳錦川認為，AI PC推出並不會增加PC總需求量，但由於耗電量較高，所以電源管理IC的使用量可能增加約5％至10％。

先前國外類比IC大廠祭出殺價搶市策略，吳錦川指出，目前殺價競爭態勢已有所緩和，至於面對其他台廠或陸廠競爭，致新會盡量固守出貨量較大的產品，並持續優化成本，強化競爭力。同時，若評估長期無法拚價格的產品項目，就會考量不再開發相關新一代產品，將人力資源轉投入其他項目。

吳錦川強調，致新會持續開發新產品、切入新應用，例如散熱風扇馬達IC等，同時並增加IC的新功能或整合度，可使產品平均銷售單價提高，重點就是「讓客戶為產品出較高價錢，卻還能省錢」。

致新昨日股東常會中通過配發去年度每股現金股利14元，並補選一席董事，由國泰金控資深副總姚旭杰以自然人身分當選。致新昨日股價上漲2元，收在313元。