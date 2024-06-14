快訊

大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

致新本季業績向上 法人預估成長10%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
致新營運概況
致新營運概況

電源管理IC廠致新（8081）昨（13）日召開股東常會，展望後市，董事長吳錦川表示，希望下半年能回到第3季傳統旺季表現，並帶動今年表現優於去年。

致新截至去年業績已連兩年下滑，今年開始回溫，前五月合併營收33.39億元，年增5.7％。法人預期，該公司本季業績應可達到季增5%至10%的目標。

過往致新上、下半年的業績比重約45：55，吳錦川說，今年景氣不算好，除了AI應用之外看不太到亮點，但仍期盼今年第3季能恢復傳統旺季表現，使得下半年表現優於上半年。

至於明年營運展望，吳錦川指出，仍須觀察整體經濟與利率環境而定，以及市場大餅是否能進一步擴大，或是開發出來的新產品能否切入新的業務領域。針對AI熱潮，吳錦川認為，AI PC推出並不會增加PC總需求量，但由於耗電量較高，所以電源管理IC的使用量可能增加約5％至10％。

先前國外類比IC大廠祭出殺價搶市策略，吳錦川指出，目前殺價競爭態勢已有所緩和，至於面對其他台廠或陸廠競爭，致新會盡量固守出貨量較大的產品，並持續優化成本，強化競爭力。同時，若評估長期無法拚價格的產品項目，就會考量不再開發相關新一代產品，將人力資源轉投入其他項目。

吳錦川強調，致新會持續開發新產品、切入新應用，例如散熱風扇馬達IC等，同時並增加IC的新功能或整合度，可使產品平均銷售單價提高，重點就是「讓客戶為產品出較高價錢，卻還能省錢」。

致新昨日股東常會中通過配發去年度每股現金股利14元，並補選一席董事，由國泰金控資深副總姚旭杰以自然人身分當選。致新昨日股價上漲2元，收在313元。

AI 國泰金控 致新

延伸閱讀

高校畢業季 百日千萬招聘啟動

高金拿希特勒類比賴清德 卓榮泰：納粹歷史不會在台發生

公開收購類比科股票 致新科技董事涉內線交易遭起訴

昨學生群聚立院險釀二次太陽花？ 趙少康：根本不能類比

相關新聞

台積營收創最強5月…繳2,296億元佳績 優於預期

台積電昨（7）日公布5月營收為2,296.2億元，月減2.7％，年增達30.1％，優於法人預期，為歷年單月第三高水準，也...

備妥購料銀彈…緯穎兩路籌資 擬募492億

緯穎昨（13）日公告，董事會決議透過發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債進行大募資，其中海外存託憑證最多發行1,...

瀚荃全年營收 將年增雙位數成長

連接器線廠瀚荃（8103）昨（13）日表示，受惠人工智慧（AI）需求上升，旗下網通產品占營收比重已經超過三成。

佳必琪訂單看到明年

佳必琪（6197）昨（13）日召開股東會，董事長張舒眉表示，人工智慧（AI）商機來的又急又快，北美四大雲端服務供應商（C...

緯穎強勢填息 股價超車世芯

千金股昨（13）日大洗牌，原股后世芯-KY節節敗退，遭緯穎、力旺超車，退居第四高價股，緯穎昨天強勢完成填息之餘，收盤價以...

DRAM價漲勢延續 台廠進補

記憶體市況持續轉佳，研調機構集邦科技（TrendForce）昨（13）日最新報告指出，首季DRAM合約價上漲效應抵銷淡季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。