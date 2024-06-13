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亞翔第1季底在手訂單達1291.62億元 台灣居多

中央社／ 新竹13日電

工業機電系統整合工程廠亞翔在手訂單金額持續攀高，至第1季底達新台幣1291.62億元規模；以台灣市場居多，鐵路、公路及機場工程占最大宗。

亞翔近年接單高度成長，據統計，亞翔111年度新簽合約金額575.76億元，112年進一步達895.23億元，今年第1季新簽合約金額269.43億元。

亞翔不僅營運高度成長，在手訂單金額也不斷攀升。亞翔112年營收約569億元，成長近6成，今年累計前5月營收315.67億元，年增122.87%。亞翔112年在手訂單金額突破1000億元大關，達1236.99億元，今年第1季底進一步達1291.62億元。

據統計，亞翔在手訂單有74%來自台灣，東協占15%，中國占11%；鐵路、公路和機場工程占32%，半導體產業占28%，捷運工程占24%。

亞翔表示，東南亞高科技製造業投資持續升溫；新加坡吸引晶片廠紛紛投資建廠，馬來西亞、印尼、泰國高科技企業投資持續升溫，越南也保持高速增長。

營收

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