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麗臺攻伺服器 拚Q3轉盈

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導

麗臺（2465）昨（12）日舉行股東會，董事長盧崑山表示，3月已成立伺服器部門，將合作銷售伺服器機箱與電源供應器、水冷方案等，並導入自行研發的AI軟體，明年伺服器業務有望占公司50%營收。他並看好，今年營運優於去年，第3季力拚轉盈。

麗臺先前私募引進大訊科技及肯微科技，皆為伺服器硬體公司，大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達，是伺服器大廠美超微創辦人梁見後的手足，麗臺與美超微的合作成為關注焦點。

盧崑山表示，目前AI伺服器出貨以H100為主，已有多個案件出貨但還沒全部結案，但整體案量比去年多，隨著後續逐步結案認列，有望帶動AI伺服器整體優於去年，第3季有機會轉盈。

目前麗臺來自AI伺服器營收占比約20到30%，預計年底達30%以上，不過，仍要看專業繪圖卡及工作站銷售情況而定。

AI 伺服器 董事長

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