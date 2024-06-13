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聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

富世達4月每股賺1.02元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承股王富世達（6805）近期因股價波動劇烈，遭列警示股，昨（12）日公告自結數，今年4月淨利7,000萬元，年增21%，單月每股純益1.02元，年增6.2%，業績表現持穩。

富世達近期股價強勢表現，短短五個交易日，從波段低點670元上漲至797元，漲幅達18.9%，成為盤面焦點個股。富世達為陸系大廠華為的折疊機供應商，同時也握有美系折疊機客戶訂單。

富世達核心產品線包含表鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸以及雙旋鷹翼鉸鏈等；目前在全球已取得463項專利，其中發明專利有196項，而申請中的專利有155項，藉此建立高度技術的專利壁壘，也是台廠少數真正具有量產手機轉軸零組件的業者。

富世達 華為

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