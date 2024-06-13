億光（2393）昨（12）日召開股東常會，董事長葉寅夫表示，看好車用、不可見光應用前景大，致力從中階光耦朝高階發展，伴隨朝高價值產品應用策略持續發酵，億光首季毛利率已達三成左右，後續還會繼續向上。

葉寅夫強調，目前看起來景氣比去年好，億光今年可望逐季成長，下半年優於上半年，全年業績有機會年增雙位數百分比。

葉寅夫看好，億光今年不僅業績會逐季成長，毛利率也會持續向上。目前訂單能見度約一個月 ，第三類半導體未來將會擴廠，將持續提高良率，明年比較有機會開始放量。此外，轉投資泰谷持股將會清空。

談到大陸車市激烈競爭，葉寅夫強調，億光不怕競爭，雖然利潤很少但還不至於陷入虧損，仍有獲利，今年除歐洲市場持續成長外，預計大陸、印度、美國、南韓等車用重點國家均會成長。

他透露，由於車內外產品線完整可提供客戶完整解決方案，預期億光今年車用營收占比會顯著增加。

在新技術及新應用發展上，億光聚焦在高價值產品上有著廣泛的應用，車用氛圍燈已延伸至消費性產品，如RGB LED在電競周邊產品中的應用，以及網通設備產品中RGB色彩呈現的趨勢。另一方面，洗衣機、洗碗機、空調等家用領域也紛紛導入RGB技術，是億光的機會。

在不可見光領域，億光跨足光耦、IR與Sensor等三大市場，從綠能到工控，再到穿戴產品、家用監視器以及元宇宙，不可見光技術的應用前景龐大。億光致力於從中階光耦向高階發展，不斷開發設計，並積極開拓各領域的市場，為產業發展帶來更多可能性。

另外，億光跨足第三類半導體封裝測試新市場，目前雖由國際巨頭主導，但長交期與高價格使得發展受限，而近年台灣在此領域專業分工日益明晰，有助產業價格下降並縮短交期，且後段封測廠商仍相對稀少，億光認為此時切入不失為一個良好的契機。