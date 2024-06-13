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聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

佳凌力拚Q2本業轉盈

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭佳凌（4976）受惠安控及視訊鏡頭重啟拉貨動能，5月營收達1.05億元，為2022年8月以來最佳，法人預期，隨營運回到軌道，加上高階車載鏡頭出貨升溫，本季營業淨利力拚轉正，終結本業連三年虧損。

佳凌不回應法人預估的財務數字。佳凌5月營收年增30.8%；前五月營收4.52億元，年增10%。佳凌首季來自業外匯兌收益進補，每股純益0.05元，結束連五季虧損，惟本業仍未獲利。

依首季營收結構，佳凌來自安控及視訊鏡頭營收占比30%到40%，DSLR鏡頭及投影機營收比重15%到20%，車載鏡頭20%到30%，其他還有包括光通訊應用的小鏡頭約10%至20%。受惠營收連三個月增長，佳凌股價逾一個月來大漲近三成，昨天收47.95元，下滑0.35元。

佳凌 光學鏡頭 營收

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